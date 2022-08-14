Transfer döneminin başından beri sağ stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor bir dönem Barcelona forması da giymiş Marc Bartra'da karar kılmıştı.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Fırtına'da Marc Bartra bilmecesi! İşte kararını vereceği tarih
Son şampiyon Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, sağ stoper istediğini dile getirmişti. Bordo-mavililer Real Betis'in defans oyuncusu Marc Bartra ile ilgilenirken, transfer imza aşamasına gelmişti. Fakat menajerinin ekstra maddeler talep etmesi üzerine pazarlıklar uzamıştı. 31 yaşındaki İspanyol stoperin transferde kararını bugün vermesi bekleniyor. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Transferi imza aşamasına kadar gelmişken bonuslar ve Şampiyonlar Ligi detayı işin içine girince Sevilla'ya giden uçak yerde kalmıştı.
Trabzonspor ile Real Betis arasında hiçbir sorun bulunmuyor.