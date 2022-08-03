Trabzonspor'un kalesini koruyan Uğurcan Çakır, şampiyonluk sonrası takımdan ayrılma ihtimali en yüksek isimlerden biriydi.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızı Uğurcan Çakır'a kötü haber! Premier Lig...
Trabzonspor'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın geleceği merak konusuydu. Takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olan ve Avrupa'dan birçok takımda anılan milli file bekçisini yıkan bir haber geldi. Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olacağı konuşulan Uğurcan'a Ada kapısı kapandı. İşte detaylar...
İngiliz ekibi Fulham'ın da yakından ilgilendiği ve transferi an meselesi olan Milli eldiveni yıkan haber geldi.
UĞURCAN ÇAKIR'IN HAYALLERİ SUYA DÜŞTÜ
Premier Lig ekibi Fulham, Arsenal'ın kalecisi Bernd Leno'yu kadrosuna kattığını açıkladı.