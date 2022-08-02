TRANSFER HABERİ: Trabzonspor Umut Bozok için yeniden devrede! Oyuncunun kararı...

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Umut Bozok için yeniden harekete geçti. Bordo mavililer, geçen sezonun gol kralı olan yıldız oyuncu için Lorient ile bir kez daha masaya oturdu. Fırtına, Fransız ekibine teklifini iletti. İşte flaş gelişmenin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 02.08.2022- 06:40