Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, yeni sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Bordo mavili ekipte gözler bir yandan da kadroya yapılacak olan takviyelerde. Karadeniz Fırtınası özellikle stoper transferine yoğunlaştı. Öte yandan hedefteki isimlerden birisi olan Oscar Mingueza'dan kötü haber geldi.
Fırtına'nın bir süredir istediği İspanyol savunmacının yeni takımı belli oldu. Mingueza, Barcelona'da kadroda düşünülmüyordu. 23 yaşındaki İspanyol stoperin transferi için Barcelona, Celta Vigo ile prensip anlaşmasına vardı. Celta, yıldız oyuncunun transferini resmen açıkladı.
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𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨: El #RCCelta y el @FCBarcelona alcanzan un principio de acuerdo para el traspaso de Óscar Mingueza.— RC Celta (@RCCelta) July 30, 2022
Trabzonspor da sağ ayaklı savunmacının transferi için uzun süre çaba harcamıştı.