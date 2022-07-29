Spor Toto Süper Lig şampiyonu Trabzonspor, bir yandan sezona hazırlanırken bir yandan da playoff turundan katılacağı Şampiyonlar Ligi'ni düşünüyor. Fotomaç'ın haberine göre, Play-off'u geçip gruplara adını yazdırması halinde dev bir gelirin sahibi olacak bordo-mavililer, muhtemel rakiplerini de mercek altına almış durumda. Trabzonspor geçen sezonu Süper Lig'de 2. sırada bitiren ve Şampiyonlar Ligi'ne 3. ön eleme turundan başlayan Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e elenmesiyle market payının yüzde 90'ına sahip olma fırsatı yakaladı.



1 MİLYON EURO FAZLA ALACAK

Karadeniz devi, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalırsa Fenerbahçe elendiği için 1 milyon euro daha fazla gelir elde edecek. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde gruplara katılım bedeli 15 milyon 640 bin euro, yayın geliri 2 milyon 700 bin euro, katsayı geliri olarak ise 1 milyon 137 bin euro olarak belirlenmişti. Trabzonspor gruplara katılması halinde 19 milyon euro gibi ciddi bir rakamı elde edecek. Gruplarda her galibiyette 2.8 milyon euro'yu kasasına koyacak kulüpler, beraberlik halinde 930 bin euro ile yetinecek.



Kura için geri sayım



Türkıye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olarak kalan Trabzonspor'un play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. İkinci maçlarda alınan sonuçların ardından Fırtına'nın rakipleri çekilecek kuraya göre şöyle olacak: Kopenhag, Kızılyıldız / Pyunik, Ludogorets / Dinamo Zagreb ve Sheriff / Viktoria Plzen. Kura çekimi 2 Ağustos TSİ 13.00'te. Maçlar ise 15-16 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Karadeniz devi tur atlarsa gruplar için kura çekimi 25 Ağustos'ta. Trabzonspor play off turunda elenirse yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek.