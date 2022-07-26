Trabzonspor kamp çalışmalarını tamamladı!

Trabzonspor yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya ve Avusturya’da gerçekleştirdiği hazırlık kampını bu sabah yaptığı çalışma ile tamamladı. Bu akşam saatlerinde Trabzon'a dönecek olan bordo-mavililer, Sivasspor ile oynayacağı Süper Kupa maçı hazırlıklarını sürdürecek. | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.07.2022- 14:24