Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon 3 kulvarda yarışacak olan Trabzonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Torino ile hazırlık maçına çıkacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Trabzonspor - Torino maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 22.07.2022- 17:30