Trabzonspor'da Axel Tuanzebe sesleri! Menajer...
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da sağ stoper için arayışlar sürmeye devam ediyor. Bordo-mavililere menajerler tarafından Axel Tuanzebe önerildi. İşte transferde yaşanan son detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 20.07.2022- 06:40
DEVLER LİGİ KOZU
Manchester United alt yapısından yetişen Axel Tuanzebe'yi Trabzonspor'da çeken iki önemli faktör var. İlki düzenli forma bulma ihtimali güçlenecek. ManU ve kiralık gittiği Aston Villa, Napoli gibi ekiplerde teknik direktörleri onu direkt 11'e yazmadı. Karadeniz ekibinde ise bu şansı yükselecek. İkincisi ise Şampiyonlar Ligi. Trabzonspor'un grup aşamasına kalması durumunda Tuanzebe, kendini Avrupa'nın en üst platformunda gösterme imkanı yakalayacak. Karadeniz temsilcisiyle Manchester United arasındaki pazarlıklar devam ediyor.
MENAJER TAKİBİ
Karadeniz ekibinin transfer gündeminde yer alan Aral Şimşir'in menajerinden sürpriz bir jest geldi. Genç sol kanat oyuncusunun menajeri Çağlar Koycu, Trabzonspor'un İnstagram'dan takip etmeye başladı. Bordo-mavili taraftarlar da Aral'ın kısa süre içinde takımlarına transfer olmasını istiyor.