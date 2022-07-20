Trabzonspor haberleri: Abdullah Avcı'nın Denayer ısrarı!

Trabzonspor'da sağ stoper için arayışlar sürmeye devam ediyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın özellikle hızlı bir stoper istemesinin ardından Denayer yeniden gündeme geldi. Bordo-mavililer, Belçiklaı stoperin transferini bu defa bitirmek istiyor. (TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2022- 06:40