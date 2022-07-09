TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı istedi yönetim alıyor! Axel Tuanzebe...

Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor, kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendirdi. 3 kulvarda yarışacak bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, sağ stoper isteği olduğunu dile getirmişti. Kaan Ayhan ve Marlon konusunda aşama kat edemeyen ve Marc Bartra konusunda ise Real Betis'le anlaşamayan Fırtına, ibreyi bonservisi Manchester United'da bulunan Axel Tuanzebe'ye çevirdi ve ilk teması kurdu. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2022- 06:40