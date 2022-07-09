Trabzonspor sağ stoper transferi için görüşmelerini tüm hızıyla sürdürüyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ: Abdullah Avcı istedi yönetim alıyor! Axel Tuanzebe...
Transfer çalışmalarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor, kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendirdi. 3 kulvarda yarışacak bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, sağ stoper isteği olduğunu dile getirmişti. Kaan Ayhan ve Marlon konusunda aşama kat edemeyen ve Marc Bartra konusunda ise Real Betis'le anlaşamayan Fırtına, ibreyi bonservisi Manchester United'da bulunan Axel Tuanzebe'ye çevirdi ve ilk teması kurdu. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)
Kaan Ayhan ve Marlon konusunda Sassuolo ve Shakhtar'ın inadını kıramayan Trabzonspor Marc Bartra için de Real Betis'le bir türlü anlaşamayınca rotasını farklı isimlere kırdı.
Takvim'in haberine göre; o isimlerden biri de Manchester United forması giyen Axel Tuanzebe...