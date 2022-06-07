TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Fırtına'da 4 futbolcunun kaderi belli oldu! Kulüp arıyorlar...

TRABZONSPOR HABERLERİ - Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen bordo-mavililerde gözler yeni transferler kadar takımdan ayrılması düşünülen isimlere çevrildi. Buna göre Abdullah Avcı takımdaki 4 oyuncunun raporunu verdi. İşte o isimler ve detaylar...(TS SPOR HABERLERİ)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.06.2022- 10:08 Güncelleme Tarihi: 07.06.2022- 10:12