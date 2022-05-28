Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamasında nikah yaptılar

Artvin’de 4 yıldır nişanlı olan çift, düğün tarihini Trabzonspor’un şampiyon olacağı sene olarak belirleyince, nikahlarını şampiyonluk kutlamaları için düzenlenen konserde onlarca kişinin önünde kıydılar.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 28.05.2022- 23:41