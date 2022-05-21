UĞURCAN ÇAKIR'IN HAKKI

Çok iyi arkadaş olduğunuz Uğurcan, Avrupa'ya gitmek istediğini söyledi. Bu konuda ne söyleyeceksin?

Benim çok iyi dostumdur ve onu gerçekten çok severim. Genç milli takımlarda oynarken, çok küçük yaşlardan beri arkadaşız. O günden beri ne o benim odamdan çıkardı ne de ben onun. Hep en iyi yerlere gelmesini isterim, en iyi kulüplerde izlemek isterim.