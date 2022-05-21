Şampiyon Trabzonspor'un joker oyuncusu Dorukhan Toköz, FOTOMAÇ'a özel konuştu. "Sözleşme sürem bitene kadar buradayım" diyen 25 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'tan ayrılışı ile ilgili de ilk kez konuştu ve Trabzonspor'a transfer sürecinde Abdullah Avcı'nın çok etkisi olduğunu söyledi. Dorukhan, "Abdullah hoca ilk beni aradığında, 'Bu sene şampiyon olacağız.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'nın yıldızı Dorukhan Toköz'den transfer itirafı!
Süper Lig'de 2021/22 sezonu şampiyonu Trabzonspor'un başarılı futbolcularından Dorukhan Toköz, önemli açıklamalarda bulundu. Fotomaç Gazetesi'nden A Spor muhabiri Yunus Emre Sel'e konuşan milli oyuncu, "Sezon başında Abdullah Avcı hocanın araması beni çok mutlu etmişti. Çünkü Abdullah hocayı çok severim, güzel günlerimiz geçmişti. Beşiktaş'ta kalabilirdim veya İstanbul'da başka bir takıma da gidebilirdim, Avrupa'dan da teklifler vardı. Ama ben biraz daha Türkiye'de kalma taraftarı olduğumu anladım. İlk başta gitmek istiyordum ama sonra fikrim değişti. Git-gelleri olan bir insanım aslında." dedi. İşte detaylar...
Ona göre kadro kuruyoruz, ona göre çalışacağız' dedi. Ben de geldim. İlk günden beri 'şampiyon olacağız' diye oynuyorum, bütün arkadaşlarım da aynı. Yani şampiyonluk hep aklımızdaydı ama puan olarak garantileyene kadar savaştık" ifadelerini kullandı.
HEDEFİMİZ YİNE AYNI
Dorukhan şöyle devam etti: "Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyorum. İnşallah Allah nasip ederse tabii ki kolay değil sıkışık 1 takvim var ama yine şampiyon olmak istiyoruz. Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler, bırakmasınlar.