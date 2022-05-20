Romanya'nın Petrolul Ploiesti ve Universitatea Cluj, İsrail'in Hapoel Raanana ve Papoel Beer Sheva takımlarında forma giydikten sonra 2018 yılında Trabzonspor'a transfer olan Nwakaeme, bordo-mavili kulüpte 4. sezonunu tamamlıyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Anthony Nwakaeme'den sözleşme açıklaması!
Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak bitiren Trabzonspor'da, yıldız futbolcu Anthony Nwakaeme ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncu, bordo-mavili taraftarların merak ettiği sözleşme sorusuna yanıt verdi. İşte Nwakaeme'nin o sözleri... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberleri)
Geçtiğimiz aylarda Trabzon'a heykeli dikilen ve bu sezon ise Karadeniz ekibinde attığı 12 golle en parlak dönemini yaşayan Nijeryalı futbolcu, şampiyonluk sürecini ve takımdaki geleceği hakkında açıklamalarda bulundu.
"ASLA TESADÜF ESERİ GELEN BİR ŞAMPİYONLUK DEĞİL"
Şampiyonluğu hak ettiklerini aktararak sözlerine başlayan Nwakaeme, "Bu şehir, bu insanlar ve taraftar grupları futbolun direkt içinde, Trabzonspor'u içlerinde hisseden insanlar. Trabzonspor'u ne kadar sevdiklerini ve Trabzonspor'un ne kadar kazanmasını istediklerini biliyoruz. Kaybettiğimiz maçlarda dahi kazanabilmemiz için ellerinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Biz de bu sene şampiyon olarak bu mutluluğu onlara vermiş olduk. Şampiyonluk asla tesadüf eseri gelen bir şampiyonluk değil çünkü bunun uğruna çok savaştık. Bu şampiyonluğu gerçekten hak ettik" ifadelerini kullandı.