TRABZONSPOR HABERLERİ - Şampiyon Fırtına rekor peşinde! Başakşehir maçında...

Son dakika Trabzonspor haberi: Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun şampiyonu Trabzonspor son haftada oynanacak olan Başakşehir maçında rekor için sahaya çıkacak. Bordo-mavililer 1995-1996 ile 2010-2011 sezonunda 34 maçta 82 puan elde ederek tarihindeki en yüksek puana ulaşan bordo-mavililer, bu sezonda maç fazlasına karşın rekor şansı yakaladı. İşte son detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 17.05.2022- 06:40