Abdullah Avcı'dan flaş Nwakaeme sözleri!

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Nwakaeme ile ilgili konuştu. Avcı, "Nwakeme, devam etmek istiyorum dedi. Buraya çok önemli hizmetleri oldu. Bundan sonraki süreç yönetim ve onun arasında devam edecek." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 11:54 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022- 12:16