Abdullah Avcı'dan flaş Nwakaeme sözleri!
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Nwakaeme ile ilgili konuştu. Avcı, "Nwakeme, devam etmek istiyorum dedi. Buraya çok önemli hizmetleri oldu. Bundan sonraki süreç yönetim ve onun arasında devam edecek." dedi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.05.2022- 11:54 Güncelleme Tarihi: 12.05.2022- 12:16
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Nwakeme hakkında konuştu.
KALACAK MI?
Avcı, yaptığı açıklamada Nwakeme'nin Trabzonspor'da devam edeceğini ifade etti.
Tercrübeli teknik adam yaptığı konuşmada, "Nwakaeme ile 18 aydır beraberiz. Burada devam etmek istediğini söyledi. Bundan sonrasını başkan ve yönetim kurulu belirleyecek." dedi.