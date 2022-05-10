TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Serie A ekibi Anastasios Bakasetas için devrede!

Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'da gösterdiği performansla şampiyonluğun mimarlarından birisi olan Anastasios Bakasetas için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Serie A ekibi Fiorentina Yunan futbolcu için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 10.05.2022- 13:00