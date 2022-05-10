Trabzonspor'a Anastasios Bakasetas için teklifler gelmeye devam ediyor.
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ | Serie A ekibi Anastasios Bakasetas için devrede!
Son dakika transfer haberleri... Trabzonspor'da gösterdiği performansla şampiyonluğun mimarlarından birisi olan Anastasios Bakasetas için transfer teklifleri gelmeye devam ediyor. Son olarak Serie A ekibi Fiorentina Yunan futbolcu için teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte transfer gelişmesinin detayları... (aspor.com.tr / DIŞ HABERLER)
Süper Lig'de şampiyon olan bordo-mavililerde birçok oyuncu Avrupa devlerinin radarına girmiş durumda.
Başarılı bir dönem geçiren ve ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Karadeniz ekibinde Anastasios Bakasetas için İtalya ekibi teklif yapmaya hazırlanıyor.