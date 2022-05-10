Trabzonspor'un şampiyonluk hasretini bitirmesinde teknik direktör Abdullah Avcı büyük pay sahibi oldu.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Abdullah Avcı farkı! Başarı böyle geldi....
TRABZONSPOR HABERLERİ - Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da, Abdullah Avcı takıma geldiği günden bugüne bütün havaları değiştirdi. Bordo-mavililerde Abdullah Avcı farkını öne çıkaran detaylar dikkat çekti.
Fotomaç'ın derlediği habere göre teknik direktör Abdullah Avcı, iletişimi çok iyi yaptı.
Takım içinde oldukça şeffaf davranan ve hak edene forma veren başarılı hoca, futbolcularının güvenini kazandı.