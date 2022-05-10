Spor Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor 38 yıl aradan sonra bu sevinci yaşarken, Ziraat Türkiye Kupası'nı da 10. kez alarak sezonu çifte kupayla tamamlamak istiyor. Bu hedefe sadece 2 maç kaldı.
Trabzonspor çifte kupa peşinde! İşte Abdullah Avcı'nın Kayserispor maçı muhtemel 11'i
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Kayserispor'a konuk olacak. En son 1983-84 sezonunda hem lig şampiyonluğunu hem de Türkiye Kupası'nı kazanan Fırtına, hasreti bitirmeyi planlıyor. İlk hedef bugün Kayserispor'u eleyip finale çıkmak. İşte Abdullah Avcı'nın 11'i... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Karadeniz devi, Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzon'da 1-0 mağlup ettiği Kayserispor ile bugün rövanşta karşılaşacak.
Bordomavililerin tek hedefi deplasmandaki maçı da alarak turu geçmek ve finale yükselmek. Bunun için tüm takım kenetlendi.