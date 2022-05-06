Trabzonspor, Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor deplasmanında 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin genç futbolcusu Serkan Asan şu ifadeleri kullandı:

"Şampiyon olmak için çok uğraştık. Herkes çok çalıştı, herkesin emeği var. Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum şampiyonluğun içinde olmak gurur verici. Altyapıdan diğer arkadaşlarımla birlikte sahada olmak çok gurur verici. 61. maçıma çıktığım için çok mutluyum. İnşallah oynadığım maç sayısı daha da artar. Şimdi kupaya döndük. Finale çıkmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız.

Şampiyonluk anını tarif edemem. Bambaşka bir andı. Mutluluktan ağladık. Mahalle arasında top oynarken şampiyonluğu hayal ediyorduk. Formayı giyip o ana tanıklık etmek çok mutluluk verici. İnşallah kupada da kazanıp yolumuza devam etmek 3 kupayla sezonu kapatmak hedefimiz."