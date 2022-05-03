"BİZDEN NEFRET EDİYORLAR"

"Gittiğimiz her yerde, insanlar Trabzon'dan nefret ediyor" diyen Denswil, "Biz gerçekten, Türkiye'nin Napoli'siyiz. Bu şampiyonluk her şeyi daha fazla güzelleştiriyor. Bu nefret bize daha da motivasyon sağladı" değerlendirmesini yaptı.



