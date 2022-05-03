Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluğunu ilan etti.
TRABZONSPOR HABERİ - Denswil'den flaş şampiyonluk ve transfer açıklaması!
Trabzonspor haberi: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında ligin bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden bordo-mavili ekipte kiralık olarak forma giyen Denswil Hollanda basınına konuştu. İşte tecrübeli stoperin röportajından öne çıkan sözleri...
fotomac.com.tr'den Kemal Tamtürk'ün Hollanda basınından derlediği habere göre; Stefano Denswil'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...
İŞTE DENSWIL'İN AÇIKLAMALARI:
Şampiyonluk kutlamaları için "Tam bir çılgınlıktı" sözlerini kullanan 28 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor maçında taraftarların sahaya erken girmesi için ise, "Taraftarlar sahaya yarım dakika erken girdi, buna ne sebep oldu, bilmiyorum. Neyse ki hakem ve rakip bu duruma tepki gösterip içeriye gitmedi ve saha boşaldığında maç yeniden başladı" dedi.