Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde dipten zirveye uzanan bir şampiyonluk öyküsü yazdı. 38 yıldır şampiyon olamayan Karadeniz devi, Avcı ile 67 haftalık dönemde ipi göğüsleyerek taraftarına büyük sevinç yaşattı, kötü günleri geride bıraktı. Fırtına, 10 Kasım 2020'de göreve getirilen tecrübeli çalıştırıcı ile geçen sezonun 9. haftasından itibaren 67 karşılaşmada 40 galibiyet, 22 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Kurt hoca, bordo-mavili kulübün tarihe geçmeyi başardı.

Fırtına, geçen ilk 8 haftalık periyotta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşayıp 6 puanla 17. sırada yer aldı. Karadeniz devi, Abdullah Avcı yönetiminde sezonun kalan bölümündeki 32 karşılaşmada ise sadece 3 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 18 karşılaşmayı kazanan bordo- mavili takım, 11 kez de berabere kaldı. Trabzonspor, geçen sezon 40 maçta 19 galibiyet, 14 beraberlik, 7 mağlubiyetle 71 puan toplayarak Süper Lig'i dördüncü bitirerek Avrupa kupalarına katılma fırsatı elde etti.

BU SEZON COŞTU

Fırtına, bu sezon 35 haftalık bölümde 22 galibiyet, 11 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavili takımı 35 haftası geride kalan Süper Lig'de 29 hafta liderlik koltuğunda oturtmayı başardı.

EN ÇOK PUAN FARKI REKORU

Takımın en çok puan farkıyla şampiyonluk rekoru şansı da sürüyor. Ligin bitimine 3 hafta kala 9 puanlık fark yakalayan Karadeniz devi, 12 puanlık rekorun 3 puan gerisinde bulunuyor. G.Saray, 1987-88'de 90 puanla mutlu sona ulaşırken, ikinci sıradaki Beşiktaş 78 puanda kalmıştı. 12 puan, şimdiye dek şampiyonla ikinci arasındaki en yüksek fark olarak tarihe geçmişti.

FENER'İN REKORUNU EGALE ETTİ

Karadeniz devi, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyon olarak Fenerbahçe'nin en erken şampiyonluk rekorunu egale etti. Sarı-lacivertliler, 1967- 68, 1969-70 ve 2013- 14'te bitime 3 hafta kala mutlu sona ulaşmıştı. Fırtına da 3 hafta kala şampiyon oldu.

TRABZON DIŞINDAN İLK İSİM

Abdullah Avcı, Trabzon dışından ilk kez bordo-mavili takıma şampiyonluk yaşatan teknik adam oldu. Daha önce Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer ile olmak üzere şampiyon olan Fırtına, bu kez Rizeli bir hoca ile mutlu sona ulaştı.

TRABZONSPOR'DA İKİNCİ KUPASI

Şampiyon Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ikinci kupasını da elde etti. Bordo-mavililer, Avcı döneminde Başakşehir'i mağlup ederek TFF Süper Kupa'yı müzesine götürmüştü.