Yerlioyuncular ilk kez mutlu sona ulaştı. Uğurcan, Ahmetcan, Erce, Arda, Abdülkadir, Murat, Berat, Serkan, Yusuf, Hüseyin, Salih, Yunus, Enis, Batuhan, Taha, Kerem, Emrehan ve Muhammet ilk Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmayı başardılar.

Yerlioyuncular ilk kez mutlu sona ulaştı. Uğurcan, Ahmetcan, Erce, Arda, Abdülkadir, Murat, Berat, Serkan, Yusuf, Hüseyin, Salih, Yunus, Enis, Batuhan, Taha, Kerem, Emrehan ve Muhammet ilk Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmayı başardılar.

5 YABANCI OYUNCUDAN SİFTAH

Bordo-mavili takımın yabancılarından bazıları da siftah yaptı. Marek Hamsik, Bruno Peres, Jean Evrard Kouassi, Manolis Siopis, Tymoteusz Puchacz da kariyerlerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu aldı.

ŞAMPİYONLUK ÜRÜNLERİ SATIŞTA

Bu sezon 250 bin forma satışı hedefleyen Trabzonspor, şampiyonluk ürünlerini satışa sundu. Birçok şampiyonluk ürünü, TS Club'lardaki yerlerini aldı.

DENSWIL, TÜRKÇE'Yİ ÇOK SEVDİ

Uzun süredir Türkçe dersleri alan Denswil, Türk Edebiyatı'nın önemli eseri Dede Korkut Hikayeleri ile tanıştı. Denswil, Furkan Çırak'a kitabını imzalattı.