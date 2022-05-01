Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk tüm kentte sabaha kadar kutlanırken, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı da doldu taştı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hemşehrileriyle şampiyonluğu kutladı. Bakan Soylu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak sesi hoparlöre verdi. Başkan Erdoğan da Trabzonsporlu taraftarları tebrik etti.

Süper Lig'in 35. haftasında kendi evinde şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, tam 38 yıl sonra mutlu sona ulaştı. Hakemin bitiş düdüğüyle sahaya hücum eden taraftarlar, büyük coşku yaşadı. Medical Park Stadyumu'nda maçı izleyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise taraftarın kutlamalarına eşlik etti. Trabzon Meydan Park'a giden Bakan Soylu, "Trabzon, yılların hasretini büyük bir coşkuyla, büyük bir sevgiyle kutluyorsun, hayırlı olsun. Bugün muhteşem bir tabloyla Trabzonspor hem Trabzonluların hem Trabzonsporluların hem de Trabzon'u gönlünde yaşatanların gururunu yaşıyor." dedi.

SOYLU'DAN TARAFTARLARA SÜRPRİZ

Taraftarlara sürprizi olduğunu belirten Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak, "Sayın Cumhurbaşkanım, bugün Trabzon stadında muhteşem bir şampiyonluk şölenine şahit olduk. Allah sizden razı olsun, Trabzon'a muhteşem bir stat kazandırdınız ve bugün muhteşem bir atmosferde o şampiyonluğu hep beraber yaşadık." dedi.

"TRABZONSPOR'U TEBRİK EDİYORUM"

Telefonda Bordo-Mavili taraftarlara hitap eden Erdoğan, "Sevgili hemşerilerim, öncelikle 38 yıllık bir aradan sonra Trabzon'un Süper Lig şampiyonu olması hasebiyle sizleri tekrar tebrik ediyorum ve gerek Şenol Güneş Spor Tesisleri'nin Trabzon'umuza, Trabzonlulara tekrar hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

"AVRUPA'DA DA FARKLI BAŞARILARA İMZA ATACAKLARDIR"

Trabzonspor'un Avrupa yolunda başarılı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii şimdi Trabzonspor için Süper Lig şampiyonluğu yetmez, inşallah Avrupa'da da bu şampiyonluğun başarılı bir şekilde devamını temenni ediyorum. İnanıyorum ki Trabzonspor Abdullah hocanın riyasetinde çok daha güçlenerek Avrupa'da da farklı bir başarıya imza atacaktır. Türkiye'mizi Avrupa'da başarılı bir şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Gerek sayın başkanla, gerek teknik direktörle, gerek tüm yöneticiler ve bunun yanında takım kaptanından bütün futbolcu kardeşlerime varıncaya kadar hepsini kutluyorum.

Tabii hepsinden öte 42 bin kişilik bu stadyumu tıklım tıklım dolduran hemşehrilerim, Millet Bahçesi'ni dolduran hemşehrilerim, ülkenin değişik yerlerinde ekranlardan bu maçı izleyen Trabzonlu kardeşlerime de özellikle tebriklerimi sunuyorum ve bu gece kendilerine şükranlarımı özellikle ifade ediyorum. Şimdiden Ramazan Bayramı'nızı da tebrik ediyorum. 'Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun' diyorum. Sağ olun, var olun."