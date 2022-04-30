Süper Lig'de 2021/22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo mavili ekibin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır da bir şampiyonluk paylaşımında bulundu.

Süper Lig'de 2021/22 sezonunun şampiyonu Trabzonspor oldu. Bordo mavili ekibin başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır da bir şampiyonluk paylaşımında bulundu.

Milli kaleci paylaşımına, "Kazım Koyuncu'ya, Dozer Cemil'e, selam olsun Özkan Sümer'e. Selam olsun son parasıyla deplasmana gidenlere. Selam olsun Bordo Mavi uğruna can verenlere. Selam olsun Trabzon'u,Trabzonspor'u görmeden sevenlere. Şampiyonuz Eren'im selam olsun!" notunu düştü.

İşte Uğurcan'ın paylaşımı