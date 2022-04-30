Trabzonspor Antalyaspor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu
Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulunuyor. Avcı, "ir tarafımız bu işin bittiğini, bir tarafımız anons edilmesini bekliyor. Sezonun bütününde skor, istatistik, oyun ve taraftar olarak saygı duyulacak bir takım olduk. Bugün burada muhteşem bir atmosfer var. " dedi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 19:55 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 20:03
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
Bir tarafımız bu işin bittiğini, bir tarafımız anons edilmesini bekliyor. Sezonun bütününde skor, istatistik, oyun ve taraftar olarak saygı duyulacak bir takım olduk. Bugün burada muhteşem bir atmosfer var. Tüm Trabzonspor sevdalılarına maç sonunda mutluluğu hediye edeceğiz. Maça da şampiyonluğa da hazırlandık. İyi bir takım karşı oynayacağız. Bugün biz bunu sonuçlandırmak istiyoruz, hafta içi çok iyi hazırlandık, umarım karşılığını da alırız.