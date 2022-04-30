Trabzonspor Antalyaspor maçı öncesi Abdullah Avcı konuştu

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Mücadele öncesi Abdullah Avcı açıklamalarda bulunuyor. Avcı, "ir tarafımız bu işin bittiğini, bir tarafımız anons edilmesini bekliyor. Sezonun bütününde skor, istatistik, oyun ve taraftar olarak saygı duyulacak bir takım olduk. Bugün burada muhteşem bir atmosfer var. " dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 19:55 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 20:03