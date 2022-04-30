Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında evinde Antalyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da şehri ve camiayı şampiyonluk heyecanı sardı.
Trabzon'da şampiyonluk coşkusu başladı! Taraftarlar akın etti
Trabzonspor haberi: Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor'u ağırlayacak. Bordo-mavili ekibin şampiyonluğa ulaşması için 1 puan yeterli olacak. Kritik mücadelesi öncesi Trabzonspor taraftarları meydanlarda toplanarak kutlamalara başladı. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 15:36
Yıllardır süren şampiyonluk hasretini dindirmeye oldukça yaklaşan bordo-mavili ekipte maç öncesi şehirde adeta bir şölen havası yaşanıyor.
Karşılaşmanın başlamasına saatler kala meydanlarda bir araya gelen taraftarlar, eğlencelere şimdiden başlayarak maç saatini beklemeye koyuldu.