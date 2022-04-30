Şampiyonluk maçında dönüm anı! Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır penaltıyı böyle kurtardı

Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor, Antalyaspor ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 56. dakikasında çok kritik bir an yaşandı. Antalyaspor forması giyen Fredy, penaltı vuruşunda topun başına geçti. Fırtına'nın başarılı file bekçisi Uğurcan Çakır gole izin vermedi. İşte o anlar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 30.04.2022- 22:04 Güncelleme Tarihi: 30.04.2022- 22:08