TRABZONSPOR HABERLERİ - Akyazı'da aşıklar kavuşuyor! 40 bin kişi...
Süper Lig'de Antalyaspor maçıyla şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Trabzonspor'da, yönetim tarafından alınan karar doğrultusunda bu akşam Akyazı'da düzenlenecek antrenmanın seyirciye açık olacağı ifade edildi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 29.04.2022- 06:40
YÖNETİMDEN AÇIK DAVET
Haydi büyük maç öncesi son antrenmanda buluşalım' sloganıyla Akyazı'ya davet edilen bordo-mavili taraftarların, Şenol Güneş Stadı'nı doldurması bekleniyor. Özellikle yarınki maça bilet bulamayanlar için bir fırsat oluşturan idmanı 40 bin kişinin izlemesine kesin gözüyle bakılıyor. Yapılacak tezahüratlar ve yakılacak meşalelerle şölen havasında geçecek antrenman, şampiyonluk kutlamaları için de prova niteliği taşıyacak. Bordo-mavililer en son iki yıl önce takımın çalışmasını takip etmişti.