Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında ağırlayacağı Antalyaspor ile berabere kalması halinde şampiyonluğu ilan edecek olan Trabzonspor'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Trabzonspor'un Benjamin Tetteh transferini duyurdular! Abdullah Avcı...
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçından 1 puanla ayrılması halinde 2021/2022 sezonunu şampiyonlukla tamamlamayı garantileyecek olan Trabzonspor'da yaz transfer dönemi için çalışmalar başladı. Yeni sezonda da şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmayı hedefleyen bordo-mavililerin, Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh'i kadrosuna katacağı öne sürüldü. İşte detaylar... (aspor.com.tr/DIŞ HABERLER)
Şampiyonluk kutlamaları için hazırlıklarını sürdüren bordo-mavililer, hız kesmeden yeni sezonun kadrosunu kurmak için çalışmalara başladı.
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda takviyelerini gerçekleştirecek olan Fırtına'da arayışlar sürerken, Gana basınından flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.