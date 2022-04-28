Teknik direktör Abdullah Avcı önderliğinde istatistikleri yerle bir ederek hedefine koşan Trabzonspor, kalan 4 maçta yeni bir rekor kırmanın hesaplarını yapıyor.
Trabzonspor bir ilk peşinde! Rekorla şampiyonluk...
Lider Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk edecek. Bordo-mavili takım bu maçtan puan veya puanlarla ayrılması halinde sezonu şampiyon tamamlayacak. Fırtına, bu maçı ve Altay karşılaşmasını kaybetmezse iç sahada namağlup unvanıyla şampiyon olacak. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Cumartesi Antalyaspor maçından bir puan bile alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek Fırtına, bu sezon ligde sahasında oynadığı 17 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi.
Fotomaç'ın haberine göre; Karadeniz devi 17 maçın 8'inde geriye düşse de rakiplerine sahasında üç puan sevinci yaşatmadı. Bu peariyotta 4 galibiyet, 4 de beraberlik aldı. Şu ana kadar evinde 39 puan toplayarak son yılların en iyi iç saha performansını sergiledi.