Trabzonspor Antalyaspor maçına şampiyon olarak çıkabilir!
Spor Toto Süper Lig'in kalan haftalarında 1 puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak olan Trabzonspor, 35. haftada oynanacak olan mücadelede Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde Antalyaspor maçına şampiyon olarak çıkacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2022- 11:51
Lig'in 35. haftasında oynanacak maçlarda Trabzonspor, 30 Nisan Cumartesi günü sahasında oynayacağı maça şampiyon olarak çıkma ihtimali bulunuyor. 29 Nisan Cuma günü sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak olan Fenerbahçe rakibi karşısında puan yada puanlar kaybetmesi halinde Trabzonspor, şampiyonluğunu ilan etmiş olacak.