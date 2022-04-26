Trabzonspor Antalyaspor maçına şampiyon olarak çıkabilir!

Trabzonspor Antalyaspor maçına şampiyon olarak çıkabilir!

Spor Toto Süper Lig'in kalan haftalarında 1 puan alması halinde şampiyonluğa ulaşacak olan Trabzonspor, 35. haftada oynanacak olan mücadelede Fenerbahçe'nin puan kaybetmesi halinde Antalyaspor maçına şampiyon olarak çıkacak. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.04.2022- 11:51