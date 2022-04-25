Geleceğin takımını kurmak için kolları sıvayan Trabzonspor ilk transfer bombasını patlatmak üzere…
Trabzonspor'dan Galatasaray'a dev transfer çalımı! Kazımcan Karataş...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa bir adımı kalan Trabzonspor, transferde de iddialı hamleler yapmaya devam ediyor. Bordo mavililer, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Kazımcan Karataş için Altay'la anlaşmaya vardı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 15:31
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre, özellikle genç oyuncular üzerinde yoğunlaşan bordo-mavililer, 19 yaşındaki genç sol bek Kazımcan Karataş için Altay'la prensip anlaşmasına vardı.
Adı Galatasaray'la da anılan Kazımcan için Trabzonspor'un Altay'a tatmin edici bir bonservis bedeli ödeyeceği ayrıca bir ya iki genç oyuncuyu kiralık olarak İzmir ekibine göndereceği belirtildi.