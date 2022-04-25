Trabzonspor'da gözler Antalyaspor maçında! Şampiyonluk...
Süper Lig'de Adana Demirspor maçı galibiyetiyle 1 puan daha aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor'da gözler Antalyaspor maçına çevrildi. Şampiyonluk maçında statta olmak ve o tarihi anlara tanıklık etmek isteyen taraftarlar şehre akın ediyor.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 06:40
MAÇ SONU KUTLAMA
Şampiyonluk için geri sayıma geçen şehirde kutlamalar için hazırlıklara başlandı. Antalya maçı sonrası stadyumda kulüp tarafından organize edilen geniş kapsamlı bir kutlama gerçekleştirilmesi planlanıyor. Maç öncesinde ise stat çevresinde ve şehir merkezinde taraftarların eğlenceli vakitler geçireceği organizasyonlar gerçekleştirilecek. Kulüp yetkilileri farklı şehirlerdeki taraftar derneklerine, "Şampiyonluğu nerede kutlayacaksanız, kulüp olarak o ilin kurumlarıyla resmi iletişime geçelim" yazısı yolladı. Gelen cevaplara göre şampiyonluk kutlamalarının yapılacağı farklı iller de belirlenecek.