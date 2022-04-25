Trabzonspor'da gözler Antalyaspor maçında! Şampiyonluk...

Süper Lig'de Adana Demirspor maçı galibiyetiyle 1 puan daha aldığı takdirde şampiyonluğunu ilan edecek olan Trabzonspor'da gözler Antalyaspor maçına çevrildi. Şampiyonluk maçında statta olmak ve o tarihi anlara tanıklık etmek isteyen taraftarlar şehre akın ediyor.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2022- 06:40