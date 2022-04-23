Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i
Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak. Şampiyonlık için geri sayıma geçen bordo-mavililer zorlu maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor. İşte Trabzonspor'un Adana Demirspor maçı muhtemel 11'i...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 06:40
HAMSIK VE DORUKHAN 11'E
Teknik direktör Abdullah Avcı kadroda hem zorunlu hem de taktik bazı değişiklikler yapacak. Sol kanatta Nijeryalı yıldız Nwakaeme'nin yokluğunda Jean Kouassi'yi onbirde başlatması beklenen tecrübeli teknik adamın, kupa maçından farklı olarak orta sahada da Bakasetas'ın yerine Dorukhan'a, Siopis'in yerine ise Marek Hamsik'e formayı vermesi bekleniyor. Savunmada da Vitor Hugo'ya Ahmetcan Kaplan'ın eşlik etme olasılığı yüksek. Beklerde Peres ile Denswil yer alacak. Hücum hattını ise Abdülkadir Ömür, Visca ve Cornelius oluşturacak.
ADANA DEMİRSPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga
Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Denswil, Dorukhan, Siopis, Hamsik, Visca, Kouassi, Cornelius