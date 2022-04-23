Trabzonspor'da henüz sözleşme uzatmayan Anthony Nwakaeme'nin imzasının gecikmesi adının farklı kulüpler ile anılmasına neden olmuştu.. Özellikle son dönemde artan F.Bahçe iddialarıyla ilgili olarak oyuncunun menajeri Deniz Türker, Fotomaç Gazetesi'ne konuştu. Türker söz konusu haberleri yalanlayarak, "F.Bahçe ile bırakın anlaşmayı görüştüğümüz iddiası dahi doğru değil" dedi. Nwakaeme'nin kariyerine Trabzonspor'da devam etmek istediğini belirten Türker, görüşmelerin devam ettiğini dile getirerek, şunları söyledi:

YÖNETİM: UFAK PÜRÜZLER VAR, ÇÖZÜLECEK

"Yönetimle temastayız. Bazı konularda görüşmelerimiz devam ediyor. Kısa süre içerisinde sonuçlandırmayı amaçlıyoruz..." Bordo-mavili yönetim de Nwakaeme ile devam eden pazarlıklarda bazı ufak pürüzlerin olduğunu ancak iki tarafın da sürekli iletişim halinde kalarak bunları çözüme kavuşturma düşüncesi taşıdığını vurguladı... 2018 yazında İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 1.1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen Nwakaeme, 4 sezondur forma giydiği bordo-mavili ekipte 141 maçta 44 gol ve 40 asistlik performans sergiledi.