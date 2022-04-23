Adana Demirspor Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı:Hafta sonu şölene hazırlanıyoruz

Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Bütün dünyadaki Trabzon sevdalılarına bugünkü galibiyetimiz hayırlı olsun. Bayrakları çıkarmaya devam etsinler. Hafta sonu bir şölene hazırlanıyoruz. Çok az kaldı." dedi.

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 23:05 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022- 23:14