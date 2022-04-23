Adana Demirspor Trabzonspor maçı sonrası Abdullah Avcı:Hafta sonu şölene hazırlanıyoruz
Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 3-1 mağlup etti. Maçın ardından Abdullah Avcı konuştu. Avcı, "Bütün dünyadaki Trabzon sevdalılarına bugünkü galibiyetimiz hayırlı olsun. Bayrakları çıkarmaya devam etsinler. Hafta sonu bir şölene hazırlanıyoruz. Çok az kaldı." dedi.
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 23.04.2022- 23:05 Güncelleme Tarihi: 23.04.2022- 23:14
İŞTE AVCI'NIN SÖZLERİ:
34 haftadır bir oyun standartıyla geldik buraya. Puan farkı da olsa, sahada işler zorlaşabiliyor. Cornelius, Abdülkadir Ömür ve Bakasetas, merkezi güzel kapattı. Finaller zordur, biz bir final kazandık. 4 puan yeterli oluyordu, 3'ünü aldık. Bütün dünyadaki Trabzonspor sevdalılarına hayırlı olsun.
Bütün dünyadaki Trabzon sevdalılarına bugünkü galibiyetimiz hayırlı olsun. Bayrakları çıkarmaya devam etsinler. Hafta sonu bir şölene hazırlanıyoruz. Çok az kaldı.
Daha kazanacağımız maçlar, alacağımız puanlar, kaldıracağımız kupalar var.