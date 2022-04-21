TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Denswil gelişmesi! Adana Demirspor maçında...

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa giden Trabzonspor, gelecek sezonun transfer planlamasına da devam ediyor. Bordo-mavililerde kiralık olarak forma giyen Stefano Denswil'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, transfer izlenecek yol haritası belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 09:45