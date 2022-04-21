Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor, yarı finalde mücadele ettiği Ziraat Türkiye Kupası'nda da yoluna emin adımlarla devam ediyor.
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da Denswil gelişmesi! Adana Demirspor maçında...
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa giden Trabzonspor, gelecek sezonun transfer planlamasına da devam ediyor. Bordo-mavililerde kiralık olarak forma giyen Stefano Denswil'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Yönetim, transfer izlenecek yol haritası belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 21.04.2022- 09:45
Fırtına'da bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Gündemdeki konulardan biri de Denswil'in durumu...
Kiralık sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan, Bologna'daki kontratı da biteceği için serbest statüye düşecek Stefano Denswil için yönetim harekete geçiyor.