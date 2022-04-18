TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius'a teklifler artıyor! Karar...

Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta itibarıyla en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 11 puan fark atan ve şampiyonluğun sadece 4 puan uzağında yer alan Trabzonspor'da, yıldız isimlere teklifler artıyor. Bordo-mavililerde Abdülkadir Ömür, Bakasetas ve Cornelius'a çeşitli ülkelerden taliplerin olduğu kaydedildi. İşte detaylar... | Trabzonspor transfer haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 18.04.2022- 11:23