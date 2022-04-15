Süper Lig'in 33. haftasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, Volkan Demirel yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda olan Trabzonspor, maçı kazanarak taraftarını mutlu etmek istiyor. Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik, Bakasetas, Visca, Djaniny, Cornelius

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Luckassen, Caner, Biglia, Levent, Bistrovic, Ahmed Musa, Karamoh, Pesic

📺 TRABZONSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı 15 Nisan Cuma günü saat 20:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

💥 SÜPER LİG'DE 6. RANDEVU

İki takım bu zamana kadar Süper Lig'de 5 kez karşı karşıya geldi. Kırmızı-siyahlılar bu maçlarda rakibine karşı tüm müsabakalardan mağlup ayrıldı. Söz konusu maçlarda Fatih Karagümrük rakip fileleri 1 kez havalandırırken, bordo-mavililer 9 gol ile karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan mücadele Karadeniz temsilcisinin 2-0'lık galibiyeti ile sonuçlanmıştı.

💥 VOLKAN DEMİREL İLE 16 MAÇTA 7 GALİBİYET

Fatih Karagümrük'te bu sezon 17. haftada göreve getirilen Volkan Demirel, kırmızı-siyahlılar ile Süper Lig'de çıktığı 16 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Geçen hafta bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı 3-2 yenerek ligdeki konumunu koruyan Karagümrük, Trabzonspor deplasmanına moralli gidecek.

HALİL UMUT MELER YÖNETİYOR

İki ekip arasında Trabzon'da oynanan müsabakanın hakemi Halil Umut Meler. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yiğit Arslan.

👉 AVCI KARİYERİNİN REKORUNU BU HAFTA KIRABİLİR

Trabzonspor'da kariyerinin en parlak günlerini yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı, Fatih Karagümrük karşısında kariyerinin en yüksek puanına ulaşmak için sahaya çıktı. Avcı, Medipol Başakşehir'de görev aldığı 2016-17 sezonunda 34 karşılaşmada 73 puan elde etmişti. Ligin bitimine 5 hafta kala 72 puanı bulunan bordo mavililerin oynanacak Fatih Karagümrük maçını kazanması halinde Avcı kariyerinin en yüksek puanına henüz lig bitmeden ulaşacak.