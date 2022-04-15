Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Bordo mavili ekip bu maçı kazanarak rakipleri Fenerbahçe ve Konyaspor'un alacağı sonuçlara göre şampiyonluğunu ilan etmeyi planlıyor. Öte yandan zorlu maç için teknik direktör Abdullah Avcı da 11'ini belirledi. İşte Trabzonspor - Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'leri...

Trabzonspor, Süper Lig'in 33. haftasında bugün VavaCars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Ligin 9. haftasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek devraldığı liderliği 23 haftadır sürdüren bordo-mavililer, Karagümrük'ü yenmesi, ikinci Fenerbahçe'nin yarın Göztepe karşısında, üçüncü sıradaki İttifak Holding Konyaspor'un da pazar günü G.Antep maçında puan kaybetmeleri halinde bitime 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Ligde 72 puanla ilk sırada yer alan Karadeniz devi, 59 puanlı Fenerbahçe ve 58 puanlı Konyaspor'un önünde mutlu sona ulaşmaya çalışacak.

TRABZONSPOR KAARAGÜMRÜK MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, HÜSEYİN, HUGO, DENSWIL, DORUKHAN, HAMSIK, BAKASETAS, VISCA, NWAKAEME, DJANINY

KARAGÜMRÜK: VIVIANO, BIRASCHI, LUCKASSEN, BALKOVEC, BURAK, BIGLIA, EMRE, BISTROVIC, LEVENT, PESIC, KARAMOH

İKİ OYUNCU SINIRDA

Fatih, Karagümrük maçı öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde Nwakaeme ve Denswil, bugün kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Adana Demirspor maçında forma giyemeyecekler.

MELER İLE 21 MAÇTA 10 GALİBİYET

Bugün oynanacak Trabzon- Vavacars Fatih Karagümrük maçını Halil Umut Meler yönetecek. Fırtına, İzmir bölgesi hakemi ile çıktığı 21 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı; 5 kez de kaybetti. En son 4-0 kazanılan Alanyaspor maçını yönetmişti.

MİNİ REVİZYON

Fotomaç'ın haberine göre; Abdullah Avcı kadroda mini revizyonlar yapacak. Savunma kurgusunu bozmayacak olan başarılı hoca, orta sahada Abdülkadir Ömür'ün yerine Bakasetas, forvette de Cornelius'un yerine Djaniny ile Karagümrük maçına başlamayı planlıyor.

CEZALILAR DÖNÜYOR

Kart cezalarını tamamlayan Djaniny, Siopis ve Bakasetas bugün geri dönüyor. Karadeniz devinde, sakatlığı bulunan Trondsen dışındaki tüm oyuncular Karagümrük maçına hazır.

EVİNİN KRALI

Süper Lig'de bu sezon sahasında namağlup tek takım lider Trabzonspor. Son olarak geçtiğimiz sezonun 29'uncu haftasında Alanyaspor karşılaşmasında mağlubiyet yaşayan bordo mavililerin evindeki yenilmezliği 400 günü geçti. (22 maç)

7'DE 7 YAPTILAR

Karagümrük ile 1'i Türkiye Kupası, 6'sı Süper Lig olmak üzere toplam 7 kez karşılaşan Fırtına, bu maçların tamamını kazandı. Karagümrük'ün, lig tarihinde 5 ve daha fazla karşılaştığı 20 takım arasında puan alamadığı tek rakibi Trabzonspor.

İSTANBUL'A KAYBETMEDİ

Bu sezon İstanbul takımlarına karşı mağlubiyet yaşamayan Karadeniz Fırtınası, bugün son kez evinde bir İstanbul ekibini ağırlayacak. Rakibi Fatih Karagümrük ile son olarak ligin 14'üncü haftasında karşılaşan Karadeniz devi 2-0 kazanmıştı.

İKİ HOCA İLK KEZ

Abdullah Avcı, Trabzon'un başında Karagümrük ile ligde karşılaştığı toplam 3 maçtan da galibiyet almayı başardı. Avcı, bugünkü karşılaşmada Fatih Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel ile kariyerinin ilk müsabakasını yapacak.