Trabzonsporlu Stefano Denswil Türkçe derslerine başladı!

Trabzonspor'da Vitor Hugo ve Ahmetcan Kaplan'ın sakat olduğu dönemde verilen şansı iyi değerlendiren Stefano Denswil, yaptığı sosyal medya paylaşımıyla gündem oldu. 28 yaşındaki Surinam asıllı Hollandalı futbolcu Türkçe derslerine başladı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 13.04.2022- 12:05