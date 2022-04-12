Sporting Lizbon, sözleşmesinde "12 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Bakasetas'a daha az bir rakam ödemeyi planlıyor. Bakasetas için akıllarından geçen rakam azami 10 milyon euro. Bunun 7 milyon euro'sunu nakit, diğer kısmını ise şu anda Lazio'da kiralık olarak oynayan Jovane'yi vererek tamamlamayı planlıyorlar.



