Portekiz basınında yer alan ve Karadeniz Gazetesi'nin derlediği habere göre, lider Trabzonspor ile Sporting Lizbon arasında flaş bir transfer pazarlığı yaşanıyor. Anastasios Bakasetas'ı isteyen Sporting Lizbon, Yunan yıldıza karşılık bordo-mavili kurmaylara 7 milyon euro bonservis bedeli ve şu anda Lazio'da kiralık olarak forma giyen Jovane'yi önerdi.
Trabzonspor'a Jovane teklifi! Sporting ve Bakasetas...
Trabzonspor'da gözler gelecek sezon takıma yapılması planlanan takviyelere çevrildi. Bordo-mavililer bir süredir adı Sporting ile anılan Bakasetas için flaş bir teklif aldı. Portekiz ekibi, Yunan yıldız için Trabzonspor'a 7 milyon Euro nakit para verip aynı zamanda Jovane teklif edildi. İşte transferde yaşanan son detaylar... (TS spor haberleri)
Portekiz basınında yer alan ve Karadeniz Gazetesi'nin derlediği habere göre, lider Trabzonspor ile Sporting Lizbon arasında flaş bir transfer pazarlığı yaşanıyor. Anastasios Bakasetas'ı isteyen Sporting Lizbon, Yunan yıldıza karşılık bordo-mavili kurmaylara 7 milyon euro bonservis bedeli ve şu anda Lazio'da kiralık olarak forma giyen Jovane'yi önerdi.
23 yaşında 1.83 boyunda olan Jovane, sol ve sağ kanadın yanı sıra, 10 numara bölgesinde de görev yapabiliyor. Yeşil Burun Adaları vatandaşı olan ve Djaniny ile birlikte milli takımda forma giyen Jovane, ara transfer döneminde Lazio'ya kiralandı. Sezon sonunda Sporting'e dönecek olan genç forvetin kulübüyle sözleşmesi 2023'te sona eriyor.
Sporting Lizbon, sözleşmesinde "12 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Bakasetas'a daha az bir rakam ödemeyi planlıyor. Bakasetas için akıllarından geçen rakam azami 10 milyon euro. Bunun 7 milyon euro'sunu nakit, diğer kısmını ise şu anda Lazio'da kiralık olarak oynayan Jovane'yi vererek tamamlamayı planlıyorlar.