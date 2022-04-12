Trabzonspor'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme'nin son haftalardaki düşen formu nedeniyle gözler yedek kulübesine çevrildi.
TRABZONSPOR HABERLERİ: Abdullah Avcı'nın tatlı telaşı! O bölgede formaya 2 aday
Spor Toto Süper Lig'de açık ara lider konumda bulunan Trabzonspor, sezonu zirvede tamamlamak için artık gün sayıyor. Bordo-mavili takım ligin 33. haftasında Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşacakken; teknik direktör Abdullah Avcı'nın Nwakaeme ve Kouassi arasındaki rekabet sonrası değişime gidebileceği kaydedildi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2022- 06:40
Sabah'ın haberine göre; Son maçlarda daha fazla süre bulan Jean Kouassi takıma adapte olurken, cuma günü oynanacak Karagümrük karşılaşması öncesinde teknik direktör Abdullah Avcı'nın alternatifleri arasına girdi.
İlk 11'deki yerini korumak isteyen Nwakaeme'nin bu haftaki performansıyla daha iyi bir görüntü ortaya koyması beklenirken, teknik ekibin de böyle bir değişimi kendi içerisinde değerlendireceği öğrenildi.