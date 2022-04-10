Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile Trabzonspor kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleye iki takımın kalecileri damga vurdu. Oldukça gününde olan Uğurcan Çakır ile Günay Güvenç, golcülere gol izni vermedi. İşte detaylar...

Şampiyonluğa koşan Trabzonspor ile küme düşme hattının 2 sıra üzerinde bulunan Gaziantepspor'un mücadelesinden gol sesi çıkmadı. Oysa ki maç sıkıcı ve heyecansız değildi. Bordo- mavililer de kırmızı-siyahlılar da özellikle ilk yarıda rakip kalede bir hayli etkili oldular. Ancak Trabzonspor, Gaziantepspor kalecisi Günay Güvenç'i geçemedi. Güneydoğu ekibinin hücum hattı da Fırtına'nın Avrupa'yı peşinden koşturan eldiveni Uğurcan Çakır'ı aşamadı.

ŞUT BOMBARDIMANI

Fotomaç'ın haberine göre; Trabzonspor ve Gaziantepspor karşılaşma boyunca 37 şut attılar. Ev sahibi Antep 17 şut yolladı. Bordo-mavililer ise 90 dakikaya 20 şut sığdırdı. Bunlardan 11'i isabetliydi. 6'sını Uğurcan Çakır, 5'ini Günay Güvenç kurtardı. Süper Lig'in iki başarılı eldiveninin kurtarış düellosuna dönen mücadeleden gol sesi çıkmadı. Karşılaşma sonunda Uğurcan ile Günay orta sahada buluşarak birbirlerini tebrik ettiler. Tribünler de bu anda iki başarılı eldiveni ayakta alkışladılar.