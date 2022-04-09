Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. Lig lideri bordo mavililer, bu maçı kazanarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak istiyor. Öte yandan ev sahibi ekip ise güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar arayacak. İşte Gaziantep FK - Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri...

Teknik direktör Abdullah Avcı ile rekorları parçalayarak yoluna devam eden lider Trabzonspor bugün Gaziantep FK'nın konuğu olacak. Karadeniz devinin en büyük avantajı muhteşem hücum hattı olarak dikkat çekiyor. Cornelius 13 gol ve 4 asist, Nwakaeme 11 gol ve 10 asist, Bakasetas 8 ve 4 asist, Visca (sadece Trabzon'da) 5 gol ve 3 asitle oynadı. Ligde birçok takımdan daha çok gol üreten bu 3 futbolcu, yine takımın en büyük kozu. Bakasetas bugün yok. Bordo-mavililerin 'imha timi' ligde geride kalan 31 haftada 37 gol + 21 asist ile toplamda 58 gole katkı yaptı.

GÖZ KAMAŞTIRIYORLAR

Hücum hattı ile göz kamaştıran Karadeniz devinde bu 4 ismin yanı sıra herkes skor üretebiliyor. Fotomaç'ın haberine göre; cezalı olan Djaniny da önemli işlere imza atıyor. Yeşil Burun Adalı hücum oyuncusu 8 kez fileleri sarstı, 3 asist yaptı. Abdülkadir Ömür 7, Hamsik ve Gervinho 2, Dorukhan Toköz 1 gol kaydederken, 2 golü de rakip takım kendi kalesine attı. Bu sezon sadece 0-0 biten Başakşehir sınavında fileleri sarsamayan son derece üretken bir futbol sergileyen Karadeniz devi, Spor Toto Süper Lig'in en skorer takımı konumunda. Hatta Avrupa basınında bile adından sık sık söz ettiriyor.

GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

GAZİANTEP FK: GÜNAY, ERTUĞRUL, TOSCA, CAULKER, KITSIOU, RECEP, DOĞAN, SAGAL, MAXIM, MUHAMMET, FIGUEIREDO

TRABZONSPOR: UĞURCAN, PERES, HÜSEYİN, HUGO, DENSWIL, DORUKHAN, HAMSIK, A. ÖMÜR, VISCA, NWAKAEME, CORNELIUS

ZİNCİRİ KIRMA GÜNÜ

Fırtına deplasmanda oynadığı 15 karşılaşmanın 10'undan galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Son 2 dış saha maçında F.Bahçe 1-1 berabere kaldı, Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildi. Karadeniz devi, kötü gidişatı bugün bitirmek istiyor.

HUGO-HÜSEYİN SAHADA

Sakatlığı bulunan Trondsen ile cezalı olan Siopis, Bakasetas ve Djaniny bugün yok. Abdullah Avcı sakatlıktan dönen stoper Hugo ve orta saha Hamsik'i ilk 11'e alacak. Denswil'in sol beke geçecek. Stoper'de ise görev Hüseyin ile Hugo'nun.

5 MAÇTA 3 GALİBİYET

Karadeniz devi ile Gaziantep Futbol Kulübü, 6. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 5 maçta Fırtına hiç yenilmedi, 3 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bordomavililerin 10 golüne, kırmızı-siyahlılar 3 golle karşılık verdi.

2'DE 2 YAPTI

Teknik direktör Abdullah Avcı, kariyeri boyunca 5 kez karşılaştığı Gaziantep karşısında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Trabzon'da ise iki kez karşılaştığı Gaziantep'i 2 kez yendi.

KAZANMA ZAMANI

Üst üste alınan Çaykur Rize yenilgisi ve Beşiktaş beraberliğiyle şampiyonluk hesaplarını erteleyen Fırtına, Gaziantep'i devirip mutlu sona doğru dev bir adım atmak istiyor. İdmanda oyuncularına seslenen Avcı'nın, "Kazanma zamanı geldi. Tarihin en erken şampiyonluğunu ne kadar istediğinizi gösterin" dediği öğrenildi.

TAM 6 PUAN KAYBETTILER

21. haftada sakatlanan, 25. haftadaki Konya maçında 19 dakika oynayan ve 31. haftadaki Beşiktaş derbisinde de 85. dakikada sahaya çıkan Hamsik, takımın en önemli isimlerinden biri. Fırtına, Slovak futbolcunun yokluğunda 6 puan yitirdi.



'Sis' nedeniyle bugüne kaldı

Gaziantep FK-Trabzonspor maçı dün 20.30'da oynanacaktı. Ancak Trabzonspor, yoğun sis nedeniyle Gaziantep'e gidemeyince TFF'ye başvurmuştu. Federasyon da karşılaşmayı bugün 20.30'a ertelemişti. Bordo-mavililer, Trabzon'daki sisin dağılması üzerine dün akşam Gaziantep'e ulaşabildi.

ERKEN ŞAMPİYONLUK REKORU GELEBİLİR

Fırtına kalan 7 haftada 8 puan toplaması halinde rakiplerine bakmadan şampiyon olacak. İkinci Konya'nın alacağı sonuçlara bağlı olarak mutlu son daha erken de gelebilir. Bu olasılık gerçekleşmezse bile en son 23 Nisan'daki Adana Demir karşılaşmasında tur atacak. Bu da Süper Lig'de en erken şampiyonluk demek.

SÜPER İKİLİ BULUŞUYOR

Orta saha ideal dizilimine geri dönüyor. Uzun süreli sakatlığı atlatan Hamsik ile birlikte cezalı Peres'in yokluğunda sağ bekte forma giyen Dorukhan orta sahada yeniden buluşuyor. Bu ikili en son ligde 11 hafta önce Sivasspor maçında birlikte görev yapmıştı.

YENİLMEYEN TEK TAKIM

Fırtına, bu sezon sahasında mağlubiyet yaşamayan tek takım. 15 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik elde etti. Attığı 29 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gören Karadeniz devi topladığı 37 puanla iç sahada en fazla puan toplayan takım oldu.

GAZİANTEP ZOR DEPLASMAN!

Gaziantep FK, Süper Lig'de bu sezon evinde sadece Adana Demir'e yenildi ve topladığı 40 puanın 34'ünü seyircisi önünde elde etti. İç sahada 15 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan kırmızı-siyahlılar, 31 gol attı ve 15 yedi.

SINIRDAKİLERE UYARI

Beşiktaş derbisinde 3 oyuncusu cezalı duruma düşen Fırtına'da bugün de 2 isim kart sınırında. Nwakaeme ve Denswil kart görmeleri Karagümrük karşılaşmasında forma giyemeyecekler. Abdullah Avcı, iki ismi de dikkatli olmaları yönünde uyardı.

71 MAÇA ÇIKTI

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde olmak üzere toplam 70 karşılaşmaya çıktı. Trabzonspor, bu periyotta 42 galibiyet, 22 beraberlik aldı ve 7 kez de mağlup oldu.