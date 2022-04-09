Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadelenin ardından bordo mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. 0-0 biten mücadelenin ardından bordo mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler...

"Bugün itibarıyla Marek'i kazandık. Vitor, uzun süre itibarıyla döndü. İç saha lideri bir takımla oynadık. Şampiyonluk sabır isteyen bir şeydir. İçlerindeki duygularla bir an evvel sonuç almak istiyorlar. Bir hafta daha erteledik. Karagümrük maçını sahamızda oynayacağız. Bütün taraftarlarımızı bu şölene bekliyorum."

"Sona doğru gidiyoruz. Her şey bizim için güzel. Karagümrük maçı, sahamızda oynayacağız. Bütün taraftarlarımızı bu şölene bekliyorum."

"Bayrama kadar eğlensinler, bu senenin keyfini çıkarsınlar."