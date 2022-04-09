Süper Lig'in 32. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavili ekip, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Öte yandan Gaziantep ekibi ise zorlu maçtan puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde. Gaziantep FK - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Süper Lig'in 32. haftasında lider Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Bordo mavili ekip, bu maçı kazanarak şampiyonluk yolunda önemli bir adım atmak istiyor. Öte yandan Gaziantep ekibi ise zorlu maçtan puan ya da puanlar çıkarmanın peşinde. Gaziantep FK - Trabzonspor maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

GAZİANTEP FK - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:30'da başlayan Gaziantep FK - Trabzonspor maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Tosca, Kitsiou, Furkan, Doğan, Maxim, Sagal, Figueiredo, Muhammet.

Trabzonspor: Uğurcan - Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil - Dorukhan, Hamsik, Abdülkadir Ömür - Visca, Nwakaeme - Cornelius.

SÜPER LİG'DE 6 RANDEVU

Trabzonspor ile Gaziantep FK, bu maçla birlikte 6. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında oynanan 5 maçta Karadeniz ekibi rakibine yenilmedi. İki takım arasında oynanan 5 maçta Trabzonspor'un 3 galibiyeti bulunurken, Gaziantep FK ise iki maçta sahadan beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililerin 10 golüne, kırmızı-siyahlılar 3 golle karşılık verdi.

HER ALANDA LİDER

Trabzonspor, iç sahada elde ettiği yenilmezlik serisi ile en iyi iç saha takımı olurken, dış sahada aynı başarıyı sürdürdü. Karadeniz ekibi deplasmanda oynadığı 15 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 29 gole karşılık ise kalesinde 14 gol gördü. Bordo-mavililer dış sahada ise 33 puan topladı.

3 OYUNCU CEZALI

Trabzonspor'da Bakasetas, Siopis ve Djaniny sarı kart cezaları nedeniyle Gaziantep FK ile oynanacak olan maçta forma giyemiyor.