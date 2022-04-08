Trabzonspor'un devre arasında Alman ekibi Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Emrehan Gedikli, kendi yaş grubu arsaında dikkat çekiyor.
TRABZONSPOR HABERLERİ - Fırtına'ya büyük gurur! Avrupa'da ilk 6'ya girdi
Trabzonspor'un Leverkusen'den kadrosuna kadttığı Emrehan Gedikli, Avrupa'da yer alan 19 yaş altı futbolcular arasında en değerli ilk 10 futbolcu arasında kendisine 6. sırada yer buldu. İşte o liste ve detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 08.04.2022- 12:43
Futbolcu değerlendirme sitesi Transfermark'ın verilerine göre, Emrehan Gedikli, 19 yaş altı faat futbolcular arasında değerine göre ilk 10 sırada yer alıyor.
Alman kulübü Bayer Leverkusen'den transfer edilen Emrehan Gedikli'nin piyasa değeri, 1.2 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Bununla beraber 6. sırada yer alan Emrehan Gedikli'nin olduğu listenin 1 numarasında, 70 milyon euro değer biçilen Leverkusen'li Fl. Wirtz var.