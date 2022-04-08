Alman kulübü Bayer Leverkusen'den transfer edilen Emrehan Gedikli'nin piyasa değeri, 1.2 milyon euro olduğu ifade ediliyor. Bununla beraber 6. sırada yer alan Emrehan Gedikli'nin olduğu listenin 1 numarasında, 70 milyon euro değer biçilen Leverkusen'li Fl. Wirtz var.