Gaziantep FK-Trabzonspor maçı ertelendi!

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak lider Trabzonspor, şehre gidemedi. Bordo-mavilileri taşıyacak uçak, sis nedeniyle Trabzon'a iniş yapamadı. Bu nedenle Trabzonspor Kulübü ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında maçın ertelenmesi için yazışmaların yapılırken, karşılaşma ertelendi. İşte detaylar... | Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 07.04.2022- 21:08 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022- 21:53