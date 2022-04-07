Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında lider Trabzonspor deplasmanda Gaziantep FK'ya konuk olacak.
Bordo-mavilileri şehre götürecek uçağın 16.30'da uçması planlanırken, hava muhalefeti nedeniyle bu uçuş 21.50'ye alınmıştı. Son olarak kafileyi taşıyacak uçağın sis nedeniyle havalimanına inemediği belirtildi.
Bu nedenle Trabzonspor Kulübü ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) arasında maçın ertelenmesi için yazışmaların yapıldığı öğrenildi.
MAÇ ERTELENDİ!
8 Nisan Cuma günü 20.30'da oynanması planlanan maç, 9 Nisan Cumartesi günü yine aynı saatte oynanacak.